ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеркаль отреагировала на исчезновение указа президента о ее назначении

Новости » Политика    22.05.2019 - 10:40
Зеркаль отреагировала на исчезновение указа президента о ее назначении
Фото: Елена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Зеркель сообщила, что вечером объяснит ситуацию с ее назначением

Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль прокомментировала исчезновение с сайта президента указа о ее назначении заместителем главы Администрации президента. Об этом она написала в Facebook.

Зеркаль сообщила, что вечером объяснит ситуацию с ее назначением.

"Парадоксы указа 309 порождают слухи и недоразумения. Лично я не люблю в такой способ держать людей в напряжении. Поэтому вечером дам четкое объяснение. Сейчас могу сказать - вопрос не в должности", - написала она.

Зеркаль отреагировала на исчезновение указа президента о ее назначенииРБК-Украина писало, что во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента.

Позже стало известно, что с сайта президента исчез указ №309/2019 о назначении Елены Зеркаль.

Также сегодня Зеленский назначил Андрея Геруса представителем президента в Кабинете министров Украины. Ранее Зеленский представил Геруса как своего советника в вопросе энергетики.

Вчера вечером Владимир Зеленский своим указом назначил главой администрации юриста Андрея Богдана. В настоящее время адвокат Андрей Богдан является советником нового президента по юридическим вопросам.

Зеленский назначил Геруса представителем президента в Кабмине Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев
Новости Украины Владимир ЗеленскийназначениеЕлена Зеркаль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь