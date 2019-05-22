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Зеркаль відреагувала на зникнення указу президента про її призначення

Новини » Політика    22.05.2019 - 10:40
Зеркаль відреагувала на зникнення указу президента про її призначення
Фото: Олена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Зеркель повідомила, що ввечері пояснить ситуацію з її призначенням

Заступник глави МЗС України Олена Зеркаль прокоментувала зникнення з сайту президента указу про її призначення заступником глави Адміністрації президента. Про це вона написала у Facebook.

Зеркель повідомила, що ввечері пояснить ситуацію з її призначенням.

"Парадокси з указом 309 породжують чутки і непорозуміння. Особисто я не люблю у такий спосіб тримати людей в напрузі. Тому ввечері дам чітке пояснення. Наразі можу сказати - питання не в посаді", - написала вона.

Зеркаль відреагувала на зникнення указу президента про її призначенняРБК-Україна писало, що у вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення Олени Зеркаль заступницею глави Адміністрації президента.

Пізніше стало відомо, що з сайту президента зник указ №309/2019 про призначення Олени Зеркаль.

Також сьогодні Зеленський призначив Андрія Геруса представником президента у Кабінеті міністрів України. Раніше Зеленский представив Геруса як свого радника в питанні енергетики.

Вчора ввечері Володимир Зеленський своїм указом призначив главою адміністрації юриста Андрія Богдана. В даний час адвокат Андрій Богдан радником нового президента з юридичних питань.

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Новини України Володимир ЗеленськийназначениеЕлена Зеркаль
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