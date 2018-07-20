Зеркаль: нужно задуматься о том, как РФ готовится вмешиваться в украинские выборы

Зеркаль заявила, что сейчас все внимание Путина будет сконцентрировано на украинских выборах

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила о необходимости задуматься над тем, как Российская Федерация готовится вмешиваться в украинские выборы. Об этом она заявила в эфире "5 канала".

Так, Зеркаль заявила, что сейчас все внимание президента Российской Федерации Владимира Путина будет сконцентрировано на украинских выборах.

"Господин Путин четко дал понять, что он ожидает результатов украинских выборов. Я лино не думаю, что до выборов он будет готов к каким-либо действиям. Действительно, могут быть какие-то диалоги, провокации, упреки, но у него сейчас все внимание будет сконцентрировано на украинских выборах и на том, кого привести к власти, кто будет для него более удобен. Также понятно, что, если они смогли вмешиваться в американские выборы, то мы должны задуматься над тем, каким образом они готовятся вмешиваться в украинские выборы", - заявила она.

Напомним, ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявлял, что Россия до сих пор продолжает проводить спецоперации против США и "агрессивно" вмешиваться в американские выборы.