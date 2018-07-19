Директор ФБР назвав втручання Росії в американські вибори "найбільш агресивним"

Росія досі продовжує проводити спецоперації проти США, заявив Рей

Директор ФБР Крістофер Рей заявив у середу, 19 липня, що Росія досі продовжує проводити спецоперації проти США і заявив, що країна продовжує "агресивно" втручатися в американські вибори. Про це повідомляє CNN.

Виступаючи на форумі національної безпеки, Рей сказав, що російські операції були "дуже активними" і Росія продовжує використовувати фейкові новини, пропаганду і таємні операції, щоб сіяти розбрат в США.

Рей також розповів, згідно з оцінкою розвідки США на 2017 рік, Росія намагалася втрутитися в останні американські вибори. При цьому американська розвідка не спостерігала спроб Росії орієнтуватися на певну виборчу кампанію.

"Для мене це загроза, яку ми повинні сприймати надто серйозно і реагувати на неї рішуче", - сказав Рей, додавши, що ФБР "розглядало способи підвищення обізнаності" навколо кампанії дезінформації і пропонувало американськый громадськості "критично ставитися до того, що вони читають".

За даними NBC, Рей погодився з висновками спецслужб США з приводу втручання Кремля в президентські вибори в США в 2016 році і відхилив заяву президента Росії Володимира Путіна, що Росія до цього не причетна.

Нагадаємо, раніше глава компанії Facebook Марк Цукерберг спростував заяву президента США Дональда Трампа в Гельсінкі (Фінляндія) про відсутність доказів того, що росіяни використовували соціальні мережі для втручання в президентські вибори США в 2016 році.