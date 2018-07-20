Зеркаль: маємо замислитися над тим, як РФ готується втручатися в українські вибори

Зеркаль заявила, що наразі вся увага Путіна буде сконцентрована на українських виборах

Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила про необхідність замислитися над тим, як Російська Федерація готується втручатися в українські вибори. Про це вона заявила в ефірі "5 каналу".

Так, Зеркаль заявила, що наразі вся увага президента Російської Федерації Володимира Путіна буде сконцентрована на українських виборах.

"Пан Путін чітко дав зрозуміти, що він очікує результатів українських виборів. Я особисто не думаю, що до виборів він буде готовий до будь-яких дій. Дійсно, можуть бути якісь діалоги, провокації, закиди, але в нього зараз вся увага буде сконцентрована на українських виборах і на тому, кого привести до влади, хто буде для нього більш зручний. Також зрозуміло, що, якщо вони змогли втручатися в американські вибори, то ми маємо замислитися над тим, яким чином вони готуються втручатися в українські вибори", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше директор ФБР Крістофер Рей заявляв, що Росія досі продовжує проводити спецоперації проти США і "агресивно" втручатися в американські вибори.