Зеркаль будет курировать суды "Нафтогаза" с Россией, - источник

Правление НАК "Нафтогаз Украины" рекомендовало провести реорганизацию и распределение функций для повышения эффективности работы компании. Об этом РБК-Украина сообщил источник в НАК.

По словам собеседника агентства, в этом процессе позиция, которую занимает Юрий Витренко, предполагается к сокращению.

"Это не означает, что Юрий Юрьевич покинет компанию. Не исключено что будет найдено другое решение, поэтому мы не спешим делать заявления об увольнении. Это преждевременно", - сказал источник.

По его словам, функция, которую выполняет Витренко, будет разделена. В части судебных процессов с Россией задачу будет курировать Елена Зеркаль совместно с юристами "Нафтогаза". При этом она остается советником главы правления Андрея Коболева. "Другие функции перераспределяются в соответствии с новой организационной структурой", - добавил источник.

Как сообщало РБК-Украbна, НАК "Нафтогаз Украины" определился со своими представителями на устных слушаниях, которые состоятся в ноябре 2020 года в Гааге, о размере компенсации за экспроприацию Россией крымских активов компании. Позицию "Нафтогаза" представят директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк при экспертной поддержке советника главы правления "Нафтогаза" Елены Зеркаль.

Напомним, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что его увольняют из компании, а его должность попадает под сокращение.