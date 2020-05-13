"Нафтогаз" определился с представителями на процессе против России в Гааге

Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

На процессе о компенсации 8 млрд долларов "Нафтогаз" будут представлять Ярослав Теклюк и Елена Зеркаль.

НАК "Нафтогаз Украины" определился со своими представителями на устных слушаниях, которые состоятся в ноябре 2020 года в Гааге, о размере компенсации за экспроприацию Россией крымских активов компании. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".

Как отметили в пресс-службе, позицию "Нафтогаза" представят директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк при экспертной поддержке советника главы правления "Нафтогаза" Елены Зеркаль.

Кроме того, в рамках трансформации Группа "Нафтогаз" оптимизирует внутреннюю организационную структуру, функционал и обязанности между подразделениями. "Трансформация устраняет дублирование функций, упрощает взаимодействие подразделений, выстраивает структуру, которая повысит эффективность группы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что реструктуризирован ряд функций дивизиона "Интегрированный газ", долгосрочного планирования, рыночных исследований и долгосрочного прогнозирования, корпоративных коммуникаций, общего операционного руководства и тому подобное.

"Аналогично будет реструктурирован функционал исполнительного директора Группы "Нафтогаз"", - сообщили в пресс-службе.

В "Нафтогазе" сообщили, что за операционные и трансформационные процессы, в частности, за внедрение новой операционной модели и дивизиональной структуры управления, реализации кросс-функциональных процессов и разработки баз данных процессов отвечает Отто А. Ватерландер - главный исполнительный директор - исполнительный директор по трансформации Группы "Нафтогаз". За взаимодействие с ПАО "Укрнафта" отвечает финансовый директор "Нафтогаза "Питер ван Дрил.

""Нафтогаз" развивает свой стратегический вектор - трансформация группы ради реформирования рынка газа в Украине", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в октябре 2016 года "Нафтогаз" инициировал арбитражное производство против Российской Федерации. В феврале 2020 года, НАК "Нафтогаз Украины" и шесть компаний группы "Нафтогаз" обосновали свое заявление о размере компенсации убытков, причиненных незаконной экспроприацией крымских активов "Нафтогаза" в 2014 году - размер убытков плюс проценты оценивается примерно в 8 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, экс-заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в январе 2020 года была назначена советником главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.