Зенітники показали відео знищення "Шахеда" пострілом зі Stinger

Як розповіли у полку, воїни 38-го зенітного ракетного полку Сухопутних військ знищили черговий "Шахед" окупантів.

Це вдалося зробити вогневій мобільній групі, яка застосувала переносний зенітно-ракетний комплекс FIM-92 Stinger.

Що таке ПЗРК "Stinger"

Повна маса поставки - 42 кг, маса комплексу в бойовому спорядженні - 15,7 кг, маса ракети - 10 кг, маса бойової частини - 3 кг, максимальна дальність пуску - 4,5 км. Середня швидкість ракети - 2500 кілометрів за годину, або 650 метрів за секунду.

Нічна атака РФ по Україні

Нагадаємо, що сьогодні вночі й під ранок Росія здійснила масований обстріл України. Ворог застосував 82 засобів повітряного нападу (ударних дронів та ракет), з яких силам ППО вдалося збити 57 цілей.

Ціллю путінських військ, як і в попередні атаки, стала українська енергоінфраструктура. Під прицілом цього разу опинилися енергооб'єкти у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях. Як повідомляв ДТЕК, пошкоджені дві теплоелектростанції.

Детальніше про наслідки атаки РФ по Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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