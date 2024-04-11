Зенитчики показали видео уничтожения "Шахеда" выстрелом из Stinger

Как рассказали в полку, воины 38-го зенитного ракетного полка Сухопутных войск уничтожили очередной "Шахед" оккупантов.

Это удалось сделать огневой мобильной группе, применившей переносной зенитно-ракетный комплекс FIM-92 Stinger.

Что такое ПЗРК "Stinger"

Полная масса поставки – 42 кг, масса комплекса в боевом снаряжении – 15,7 кг, масса ракеты – 10 кг, масса боевой части – 3 кг, максимальная дальность пуска – 4,5 км. Средняя скорость ракеты – 2500 километров в час, или 650 метров в секунду.

Ночная атака РФ по Украине

Напомним, что сегодня ночью и под утро Россия осуществила массированный обстрел Украины. Враг применил 82 средства воздушного нападения (ударных дронов и ракет), из которых силам ПВО удалось сбить 57 целей.

Целью путинских войск, как и в предыдущие атаки, стала украинская энергоинфраструктура. Под прицелом в этот раз оказались энергообъекты в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях. Как сообщал ДТЭК, повреждены две теплоэлектростанции.

Детальнее о последствиях атаки РФ по Украине - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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