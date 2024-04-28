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Зенитчики морской пехоты сбили российский разведывательный дрон SuperСam из "Стрелы" (видео)

Украина, Воскресенье 28 апреля 2024 11:08
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Зенитчики морской пехоты сбили российский разведывательный дрон SuperСam из "Стрелы" (видео) Фото: ВМС ВСУ сбили российский разведывательный дрон SuperСam (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Зенитчики морской пехоты Военно-морских ВСУ сбили разведывательный дрон SuperСam. "Приземлить" БПЛА удалось из зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

"Зенитчики 35-й отдельной бригады морской пехоты с помощью ЗРК "Стрела-10" уничтожили российский разведывательный дрон Supercam", - говорится в сообщении.

По данным военных, вражеский беспилотник летал над позициями украинских военных, фиксируя необходимую информацию.

"Благодаря вовремя полученным координатам и точному попаданию, зенитчики-остроградцы досрочно прекратили работу БПЛА оккупантов", - добавили в ВМС ВСУ.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине 28 апреля составили 1096 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 466 150 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 танков, 20 ББМ и 43 артсистемы.

Кроме того, Воздушные силы ВСУ во время атаки беспилотников РФ по Украине в ночь на 28 апреля сбили пять российских дронов - четыре "шахеда" и один дрон неустановленного образца, которых враг запустил пять.

Кроме того, за сутки подразделения ракетных войск ударили по 1 пункту управления и 2 радиолокационным станциям врага.

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