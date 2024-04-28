Зенитчики морской пехоты сбили российский разведывательный дрон SuperСam из "Стрелы" (видео)
Зенитчики морской пехоты Военно-морских ВСУ сбили разведывательный дрон SuperСam. "Приземлить" БПЛА удалось из зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
"Зенитчики 35-й отдельной бригады морской пехоты с помощью ЗРК "Стрела-10" уничтожили российский разведывательный дрон Supercam", - говорится в сообщении.
По данным военных, вражеский беспилотник летал над позициями украинских военных, фиксируя необходимую информацию.
"Благодаря вовремя полученным координатам и точному попаданию, зенитчики-остроградцы досрочно прекратили работу БПЛА оккупантов", - добавили в ВМС ВСУ.
Потери РФ в Украине
Потери России в войне в Украине 28 апреля составили 1096 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 466 150 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 танков, 20 ББМ и 43 артсистемы.
Кроме того, Воздушные силы ВСУ во время атаки беспилотников РФ по Украине в ночь на 28 апреля сбили пять российских дронов - четыре "шахеда" и один дрон неустановленного образца, которых враг запустил пять.
Кроме того, за сутки подразделения ракетных войск ударили по 1 пункту управления и 2 радиолокационным станциям врага.
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