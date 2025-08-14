UA

Зенітні ракети та "Шахеди": у Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки росіян

Фото: у Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки росіян (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 14 серпня, атакували територію України ударними безпілотниками та зенітними ракетами. Переважно під ударом були північні та східні регіони країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 14 серпня противник атакував 2 зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської області, 45 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово РФ", - зазначили у Повітряних силах.

Зазначається, що ударними безпілотниками атаковані прифронтові райони Донеччини та Чернігівщини, а ракети летіли на Сумщину.

З ворожими повітряними цілями боролись авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито, або подавлено 24 ворожі дрони типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни. Також зафіксовано влучання 21 дрону у 12 локаціях.

Повітряні удари Росії

Вчора вранці, 13 серпня, росіяни обстріляли з артилерії селище Чорнобаївка у Херсонській області. Внаслідок атаки знищено будинок і загинула місцева жителька, ще низку будинків пошкоджено.

Окрім того, ввечері у вівторок, 12 серпня, окупанти вдарили балістичними ракетами по Кременчуку Полтавської області.

Також повідомлялось, що вчора, 13 серпня, через обстріли Сумської та Херсонської областей кілька чоловік зазнали поранень різної тяжкості.

Збройні сили УкраїниПовітряні сили УкраїниВторгнення Росії до України