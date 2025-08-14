RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Зенитные ракеты и "Шахеды": в Воздушных силах раскрыли детали ночной атаки россиян

Фото: в Воздушных силах раскрыли детали ночной атаки россиян (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 14 августа, атаковали территорию Украины ударными беспилотниками и зенитными ракетами. Преимущественно под ударом были северные и восточные регионы страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 14 августа противник атаковал 2 зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской области, 45 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово РФ", - отметили в Воздушных силах.

Отмечается, что ударными беспилотниками атакованы прифронтовые районы Донецкой и Черниговской областей, а ракеты летели на Сумщину.

С вражескими воздушными целями боролись авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 24 вражеских дрона типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на севере и востоке страны. Также зафиксировано попадание 21 дрона в 12 локациях.

 

Воздушные удары России

Вчера утром, 13 августа, россияне обстреляли из артиллерии поселок Чернобаевка в Херсонской области. В результате атаки уничтожен дом и погибла местная жительница, еще ряд домов повреждены.

Кроме того, вечером во вторник, 12 августа, оккупанты ударили баллистическими ракетами по Кременчугу Полтавской области.

Также сообщалось, что вчера, 13 августа, из-за обстрелов Сумской и Херсонской областей несколько человек получили ранения различной тяжести.

Вооруженные силы УкраиныВоздушные силы УкраиныВторжение России в Украину