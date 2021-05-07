На Землю падает неконтролируемая китайская ракета: что известно

Что происходит

29 апреля Китай запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5B ("Чанчжэн-5В").

У Пентагона вызывает опасение, что крупные части ракеты-носителя, схождение с орбиты которой не контролируется, могут упасть на Землю и нанести ущерб. Эта ракета весит 22 тонны. В связи с таким тяжелым весом в США и опасаются, что не все обломки ракеты сгорят в атмосфере.

Фото: падающая на Землю ракета (space.com)

Когда ракета может упасть на Землю

Ученый из Астрофизического центра Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл ожидает, что ракета вновь войдет в атмосферу где-то между 8 и 10 мая.

"За этот двухдневный период она совершит кругосветное путешествие 30 раз", - рассказал он в комментарии для CNN.

Куда может упасть ракета

Зона потенциального падения ограничивается траекторией ступени ракеты, пишет BBC. Зона риска включает регионы между 41 градусом северной и 41 градусом южной широты.

Это означает, что Нью-Йорк в США, юг Чили, Веллингтон в Новой Зеландии и столица КНР Пекин также находятся в зоне риска.

Однако, в Китае ожидают, что обломки ракеты упадут в международные воды.

Реакция Пекина

По словам официального представителя Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбиня, большая часть обломков ракеты "Чанчжэн-5В" будет сожжена при входе в атмосферу и вряд ли нанесет какой-либо ущерб.

Реакция США

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что пока Пентагон не планирует сбивать китайскую космическую ракету. При этом США следят за траекторией падения ракеты.