На Землю падає неконтрольована китайська ракета: що відомо

Що відбувається

29 квітня Китай запустив на орбіту базовий модуль своєї майбутньої космічної станції за допомогою важкої ракети-носія Long March 5b ("Чанчжен-5В").

У Пентагону викликає побоювання, що великі частини ракети-носія, сходження з орбіти якої не контролюється, можуть впасти на Землю і завдати шкоди. Ця ракета важить 22 тонни. У зв'язку з такою важкою вагою в США і побоюються, що не всі уламки ракети згорять в атмосфері.

Фото: падаюча на Землю ракета (space.com)

Коли ракета може впасти на Землю

Вчений з астрофізичного центру Гарвардського університету Джонатан Макдауелл очікує, що ракета знову увійде в атмосферу десь між 8 і 10 травня.

"За цей дводенний період вона здійснить кругосвітню подорож 30 разів", - розповів він у коментарі для CNN.

Куди може впасти ракета

Зона потенційного падіння обмежується траєкторією ступені ракети, пише BBC. Зона ризику включає регіони між 41 градусом північної і 41 градусом південної широти.

Це означає, що Нью-Йорк в США, південь Чилі, Веллінгтон в Новій Зеландії і столиця КНР Пекін також знаходяться в зоні ризику.

Втім, в Китаї очікують, що уламки ракети впадуть в міжнародні води.

Реакція Пекіна

За словами офіційного представника Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбіня, велика частина уламків ракети "Чанчжен-5В" буде спалена при вході в атмосферу і навряд чи завдасть будь-якої шкоди.

Реакція США

Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що поки Пентагон не планує збивати китайську космічну ракету. При цьому США стежать за траєкторією падіння ракети.