Земля відчує зіткнення двох надмасивних чорних дір: коли це станеться

Неочікуване відкриття подвійного джета

Блазари є одними з найяскравіших об'єктів у Всесвіті. Вони являють собою активні ядра галактик, що живляться супермасивними чорними дірами й випускають потужні струмені високоенергетичного випромінювання (джети) у бік Землі.

Протягом років астрономи помічали дивну зміну орієнтації джета в галактиці Markarian 501, що не вкладалося у класичні моделі.

Щоб розгадати цю таємницю, дослідники з Інституту радіоастрономії Макса Планка проаналізували понад 83 масиви даних міжнародної мережі радіотелескопів Very Long Baseline Array.

Результати показали, що замість одного великого струменя там існують два окремі джети. Другий струмінь петлею закручується проти годинникової стрілки навколо центра.

Це означає, що кожне з цих випромінювань живиться окремою гігантською чорною дірою, маса кожної з яких у межах від 100 мільйонів до 1 мільярда разів перевищує масу Сонця.

Кільце Ейнштейна

У червні 2022 року астрономи зафіксували унікальне явище: космічні гіганти вишикувалися в ідеальну лінію так, що величезна гравітація першої чорної діри викривила світло від джета другої.

Явище утворило практично ідеальне коло, відоме як кільце Ейнштейна. Ефект гравітаційного лінзування остаточно підтвердив теорію про наявність саме пари об'єктів.

Зараз чорні діри перебувають астрономічно найближче:

Вони роблять повний оберт одна навколо одної за годинниковою стрілкою приблизно кожні 121 день.

Відстань між ними у 250-540 разів більша за відстань від Землі до Сонця.

Вони невпинно зближуються і, за розрахунками вчених, зіткнуться та зіллються в одну величезну чорну діру менше ніж за 100 років.

Що це означає для науки?

Коли неминучий колапс відбудеться, подія спровокує колосальний викид гравітаційних хвиль - потужних коливань у тканині простору-часу.

Ці хвилі будуть значно потужнішими за будь-які подібні явища, які людство фіксувало раніше.

Наявні на Землі та майбутні космічні детектори зможуть чітко вловити цей сигнал - це дасть вченим унікальну можливість детально вивчити природу, еволюцію та внутрішні властивості супермасивних чорних дір.