Пентагон розсекретив 72 нові файли про НЛО: що зафіксували військові

Уряд США у межах програми PURSUE розсекретив чергові архівні файли, що описують випадки спостереження за НЛО. Оприлюднені документи не містять прямих доказів існування іншопланетного життя, проте детально описують аномальні інциденти, які не піддаються логічному поясненню.

Про це інформує РБК-Україна , посилаючись на Міністерство війни США .

Таємничі об'єкти у небі США: незвична форма та вогняні сфери

Серед оприлюднених матеріалів найбільшу увагу привертає інцидент, що стався у лютому 2022 року поблизу військової бази Форт-Карсон у штаті Колорадо. П'ятеро військовослужбовців армії США повідомили про невідомий об'єкт, який завис над горою Чеєн.

Згідно зі звітом ФБР, свідки описали аномалію як об'єкт "картоплеподібної" форми з чіткими краями, що мав кремово-білий перламутровий відтінок. Його поверхня складалася з нерівних панелей або лусок, які постійно перебували у русі.

Об'єкт нерухомо завис у небі близько двох хвилин, після чого миттєво зник. Слідчі Пентагону висунули версію, що це могло бути віддзеркалення світла від снігу на хмарах, проте військові наголосили, що небо у той день було абсолютно чистим, а жодних літаків чи зондів у районі не фіксували.

Інший випадок стався у жовтні 2023 року, коли шість федеральних правоохоронців задокументували появу яскраво-помаранчевих і червоних сфер над гірським хребтом.

Ці кулі періодично випускали з себе менші світлові об'єкти. Офіс Пентагону з вирішення аномалій припустив, що це могли бути військові сигнальні ракети, але у підсумковому висновку зазначив, що може йтися і про "невідомі технології".

Читайте більше: Військові США зафіксували НЛО з аномальними характеристиками: що відомо

Глобальний контекст: плазмове сонце та архіви ЦРУ

Новий пакет документів також охоплює географічно масштабніші спостереження, які велися спецслужбами як всередині США, так і за кордоном:

Інцидент 2025 року на північному сході США: свідок зафіксував на мобільний телефон яскраву червону сферу біля лісу, всередині якої оберталося біле плазмове ядро розміром із баскетбольний м'яч.

Згодом з'явилася друга сфера, і обидві безшумно полетіли геть. Відеозапис цього випадку пізніше офіційно опублікував Білий дім.

Архів ЦРУ щодо Зімбабве 2008 року: диспетчери та свідки поблизу головного аеропорту країни спостерігали дископодібний об'єкт із вогнями, що оберталися. У звіті зазначається, що в якийсь момент пристрій почав випускати потужні світлові промені.

Що таке програма декласифікації PURSUE?

Оприлюднення файлів є частиною масштабної урядової програми PURSUE. Її запустили після прямої вказівки президента Дональда Трампа перевірити та зняти гриф таємності з усіх документів, що стосуються потенційної позаземної активності та НЛО.

Наразі у межах цієї ініціативи публічно доступними стали вже близько 300 специфічних файлів, починаючи з архівів 1940-х років.

У Військовому міністерстві наголосили, що розслідування та аналіз даних тривають, тому наступні пакети документів будуть опубліковані в міру завершення їхньої юридичної перевірки.