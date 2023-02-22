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Земля усіяна тілами. "Вагнерівці" зазнають величезних втрат під Бахмутом (фото)

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Бахмут, Середа 22 лютого 2023 13:53
Земля усіяна тілами. "Вагнерівці" зазнають величезних втрат під Бахмутом (фото) Фото: "вагнерівці" зазнають величезних втрат під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Найманці ПВК "Вагнер" зазнають величезних втрат під Бахмутом (Донецька область), де тривають запеклі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Маріупольської міськради.

"Зараз по всій лінії фронту на Донеччині гаряче. Особливо для російських оккупантів, тому що ЗСУ наступають! Вже Пригожин показує втрати ПВК "Вагнер" під Бахмутом, скаржачись на те, що у нього немає достатньої кількості боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Там зазначають, що такі втрати фіксуються і в інших російських підрозділах, зокрема у зв'язку з точними влученнями українських військових за складами окупантів.

"ЗСУ відпрацьовують чітко і це лише початок. Із постачанням озброєння Україна не лише тримає оборону, а й готується до контрнаступу", - повідомляють у міськраді.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські прикордонники відбили чергову атаку росіян під Бахмутом (Донецька область). Внаслідок бойової роботи ліквідовано десяток окупантів, ще одного "вагнерівця" взяли в полон.

Також повідомлялося, що у Маріуполі пролунав вибух. Приліт зафіксовано у районі морського порту.

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Бахмут ПВК Вагнера Війна в Україні
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