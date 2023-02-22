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Земля усеяна телами. "Вагнеровцы" несут огромные потери под Бахмутом (фото)

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Бахмут, Среда 22 февраля 2023 13:53
Земля усеяна телами. "Вагнеровцы" несут огромные потери под Бахмутом (фото) Фото: "вагнеровцы" несут огромные потери под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Наемники ЧВК "Вагнер" несут огромные потери под Бахмутом (Донецкая область), где продолжаются ожесточенные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мариупольского горсовета.

"Сейчас по всей линии фронта в Донецкой области горячо. Особенно для российских окупантов, потому что ВСУ наступают! Уже Пригожин показывает потери ЧВК "Вагнер" под Бахмутом, жалуясь на то, что у него нет достаточного количества боеприпасов", - говорится в сообщении.

Там отмечают, что такие потери фиксируются и в других российских подразделениях, в частности, в связи с точными попаданиями украинских военных по складам оккупантов.

"ВСУ отрабатывают четко и это только начало. Со снабжением вооружения Украина не только держит оборону, но и готовится к контрнаступлению", - сообщают в горсовете.

Напомним, ранее мы писали, что украинские пограничники отбили очередную атаку россиян под Бахмутом (Донецкая область). В результате боевой работы ликвидированы десяток оккупантов, еще одного "вагнеровца" взяли в плен.

Также сообщалось, что в Мариуполе раздался взрыв. Прилет зафиксирован в районе морского порта.

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Бахмут ЧВК Вагнера Война в Украине
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