Земля усеяна телами. "Вагнеровцы" несут огромные потери под Бахмутом (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мариупольского горсовета.

"Сейчас по всей линии фронта в Донецкой области горячо. Особенно для российских окупантов, потому что ВСУ наступают! Уже Пригожин показывает потери ЧВК "Вагнер" под Бахмутом, жалуясь на то, что у него нет достаточного количества боеприпасов", - говорится в сообщении.

Там отмечают, что такие потери фиксируются и в других российских подразделениях, в частности, в связи с точными попаданиями украинских военных по складам оккупантов.

"ВСУ отрабатывают четко и это только начало. Со снабжением вооружения Украина не только держит оборону, но и готовится к контрнаступлению", - сообщают в горсовете.