UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Земля начала вращаться быстрее. Ученые выясняют причину

Фото: Земля начала вращаться быстрее (nasa.gov)
Автор: Сергей Пышкин

Земля начала быстрее вращаться, что вызвало самый короткий день в истории: 29 июня 2022 года. Тогда же сутки длились на 1,59 миллисекунды меньше.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на доклад ученых.

Наблюдения за продолжительностью суток происходят с 1960-х годов.

За последние годы, это не первый случай "ускорения" планеты, хотя ученые не могут назвать причины. Начиная с 2020 года Земля побила собственный рекорд скорости более двух десятков раз.

Отмечается, что наша планета не имеет форму идеальной сферы и ее вращения могут иногда сбиваться из-за множества факторов:

  • внутреннюю структуру;
  • влияние приливов и отливов;
  • климатические изменения.

Ученые предполагают, что недавнее ускорение может быть связано с колебаниями географических полюсов.

"Это, бесспорно, странно. Очевидно, что что-то изменилось и изменилось так, как мы не видели с момента появления точной радиоастрономии в 1970-х", - заявил профессор Университета Тасмании Мэтт Кинг.

Если Земля продолжит "ускоряться", возможно, ученым придется вычесть секунду из атомных часов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Rocket Lab успешно запустила в космос спутник-разведчик США с космодрома в Новой Зеландии.

Читайте РБК-Украина в Google News