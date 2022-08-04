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Земля почала обертатися швидше. Вчені з'ясовують причину

Фото: Земля почала обертатися швидше (nasa.gov)
Автор: Сергій Пишкін

Земля почала швидше обертатися, що спричинило найкоротший день в історії: 29 червня 2022 року. Тоді ж доба тривала на 1,59 мілісекунди менше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на доповідь вчених.

Спостереження за тривалістю доби відбуваються з 1960-х років.

За останні роки, це не перший випадок "прискорення" планети, хоча вчені не можуть назвати причини. Починаючи з 2020 року Земля побила власний рекорд швидкості понад два десятки разів.

Зазначається, що наша планета не має форму ідеальної сфери і її обертання можуть інколи збиватися через безліч факторів:

  • внутрішню структуру;
  • вплив припливів та відпливів;
  • кліматичні зміни.

Вчені припускають, що недавнє "прискорення" може бути пов'язане з коливаннями географічних полюсів.

"Це, безперечно, дивно. Очевидно, що щось змінилося і змінилося так, як ми не бачили з моменту появи точної радіоастрономії у 1970-х", - заявив професор Університету Тасманії Метт Кінг.

Якщо Земля продовжить "прискорюватись", можливо, вченим доведеться відняти секунду з атомного годинника.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія Rocket Lab успішно запустила у космос супутник-розвідник США з космодрому у Новій Зеландії.

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