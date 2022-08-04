Земля почала обертатися швидше. Вчені з'ясовують причину

Спостереження за тривалістю доби відбуваються з 1960-х років.

За останні роки, це не перший випадок "прискорення" планети, хоча вчені не можуть назвати причини. Починаючи з 2020 року Земля побила власний рекорд швидкості понад два десятки разів.

Зазначається, що наша планета не має форму ідеальної сфери і її обертання можуть інколи збиватися через безліч факторів:

внутрішню структуру;

вплив припливів та відпливів;

кліматичні зміни.

Вчені припускають, що недавнє "прискорення" може бути пов'язане з коливаннями географічних полюсів.

"Це, безперечно, дивно. Очевидно, що щось змінилося і змінилося так, як ми не бачили з моменту появи точної радіоастрономії у 1970-х", - заявив професор Університету Тасманії Метт Кінг.

Якщо Земля продовжить "прискорюватись", можливо, вченим доведеться відняти секунду з атомного годинника.