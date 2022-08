Rocket Lab отправила в космос спутник-разведчик США: видео запуска ракеты

"Electron успешно развернула груз Национального управления военно-космической разведки США (NRO) на орбите. Добро пожаловать в ваш новый дом в космосе, NROL-199!",- заявили в Rocket Lab.

MISSION SUCCESS! Electron's Kick Stage has successfully deployed the @NatReconOfC's payload to orbit. Welcome to your new home in space, #NROL199! pic.twitter.com/hOOryOsATG