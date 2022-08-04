Земля начала вращаться быстрее. Ученые выясняют причину

Земля начала быстрее вращаться, что вызвало самый короткий день в истории: 29 июня 2022 года. Тогда же сутки длились на 1,59 миллисекунды меньше.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на доклад ученых.

Наблюдения за продолжительностью суток происходят с 1960-х годов.

За последние годы, это не первый случай "ускорения" планеты, хотя ученые не могут назвать причины. Начиная с 2020 года Земля побила собственный рекорд скорости более двух десятков раз.

Отмечается, что наша планета не имеет форму идеальной сферы и ее вращения могут иногда сбиваться из-за множества факторов:

внутреннюю структуру;

влияние приливов и отливов;

климатические изменения.

Ученые предполагают, что недавнее ускорение может быть связано с колебаниями географических полюсов.

"Это, бесспорно, странно. Очевидно, что что-то изменилось и изменилось так, как мы не видели с момента появления точной радиоастрономии в 1970-х", - заявил профессор Университета Тасмании Мэтт Кинг.

Если Земля продолжит "ускоряться", возможно, ученым придется вычесть секунду из атомных часов.