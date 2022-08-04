ua ru
Чт, 04 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Земля начала вращаться быстрее. Ученые выясняют причину

Новина українською →
Четверг 04 августа 2022 16:17
Земля начала вращаться быстрее. Ученые выясняют причину Фото: Земля начала вращаться быстрее (nasa.gov)
Автор: Сергей Пышкин

Земля начала быстрее вращаться, что вызвало самый короткий день в истории: 29 июня 2022 года. Тогда же сутки длились на 1,59 миллисекунды меньше.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на доклад ученых.

Наблюдения за продолжительностью суток происходят с 1960-х годов.

За последние годы, это не первый случай "ускорения" планеты, хотя ученые не могут назвать причины. Начиная с 2020 года Земля побила собственный рекорд скорости более двух десятков раз.

Отмечается, что наша планета не имеет форму идеальной сферы и ее вращения могут иногда сбиваться из-за множества факторов:

  • внутреннюю структуру;
  • влияние приливов и отливов;
  • климатические изменения.

Ученые предполагают, что недавнее ускорение может быть связано с колебаниями географических полюсов.

"Это, бесспорно, странно. Очевидно, что что-то изменилось и изменилось так, как мы не видели с момента появления точной радиоастрономии в 1970-х", - заявил профессор Университета Тасмании Мэтт Кинг.

Если Земля продолжит "ускоряться", возможно, ученым придется вычесть секунду из атомных часов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Rocket Lab успешно запустила в космос спутник-разведчик США с космодрома в Новой Зеландии.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Карта боевых действий на 4 августа: какая ситуация на фронтах
Карта боевых действий на 4 августа: какая ситуация на фронтах
DAILY
Зачем Россия стягивает войска на юг Украины и почему им грозит разгром
Ульяна Безпалько, Владислав Красинский Зачем Россия стягивает войска на юг Украины и почему им грозит разгром