Земля почала обертатися швидше. Вчені з'ясовують причину
Земля почала швидше обертатися, що спричинило найкоротший день в історії: 29 червня 2022 року. Тоді ж доба тривала на 1,59 мілісекунди менше.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на доповідь вчених.
Спостереження за тривалістю доби відбуваються з 1960-х років.
За останні роки, це не перший випадок "прискорення" планети, хоча вчені не можуть назвати причини. Починаючи з 2020 року Земля побила власний рекорд швидкості понад два десятки разів.
Зазначається, що наша планета не має форму ідеальної сфери і її обертання можуть інколи збиватися через безліч факторів:
- внутрішню структуру;
- вплив припливів та відпливів;
- кліматичні зміни.
Вчені припускають, що недавнє "прискорення" може бути пов'язане з коливаннями географічних полюсів.
"Це, безперечно, дивно. Очевидно, що щось змінилося і змінилося так, як ми не бачили з моменту появи точної радіоастрономії у 1970-х", - заявив професор Університету Тасманії Метт Кінг.
Якщо Земля продовжить "прискорюватись", можливо, вченим доведеться відняти секунду з атомного годинника.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія Rocket Lab успішно запустила у космос супутник-розвідник США з космодрому у Новій Зеландії.