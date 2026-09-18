UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Земля деформується: супутники зафіксували стрімке просідання екватора

22:36 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Ольга Завада
Вчені розкрили механізм деформації нашої планети (фото: Pexels)

Земля почала змінювати свою форму: полярні регіони підіймаються вдвічі швидше, ніж 20 років тому, а екваторіальні - просідають.

Про це інформує РБК-Україна, спираючись на дослідження, опубліковане у науковому віснику Journal of Geophysical Research: Solid Earth.

Як і чому змінюється форма нашої планети?

Вчені пояснили: через обертання навколо своєї осі Земля трохи сплющена біля полюсів і розширена на екваторі.

Проте під впливом танення масивних льодовиків у Гренландії та Антарктиді величезне навантаження зникає з земної кори, дозволяючи їй поступово підійматися.

Використовуючи дані глобальної мережі супутникової навігації (GNSS) за період з 1997 по 2015 рік, дослідники з'ясували:

  • у період з 1997 по 2000 рік полюси Землі підіймалися зі швидкістю близько 0,5 міліметра на рік;
  • до 2015 року цей показник зріс до 1 міліметра на рік;
  • одночасно з цим тверда поверхня в районі екватора почала поступово опускатися (субсиденція);
  • в результаті твердий каркас планети стає дещо менш сплющеним.

Читайте більше: Хакери могли керувати космічними апаратами NASA через критичну вразливість

Парадокс гравітації та перерозподіл води

Найцікавішим відкриттям стало те, що гравітаційна форма Землі (геоїд) веде себе навпаки - вона стає більш сплющеною.

Вчені пояснюють цей парадокс тим, що тала вода з полюсів стікає до океанів і перерозподіляється ближче до нижніх широт.

Твердий ґрунт підіймається там, де зник лід, але маса талої води створює додатковий тиск на дно океанів у нижніх широтах, змушуючи екваторіальну зону просідати.

Результати дослідження доводять, що для розуміння глобальних процесів на планеті недостатньо дивитися лише на гравітацію чи лише на рух поверхні - обидва явища тісно пов'язані між собою.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НауковціПланети