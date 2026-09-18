ua en ru
Пт, 18 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Земля деформується: супутники зафіксували стрімке просідання екватора

22:36 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Ольга Завада
Земля деформується: супутники зафіксували стрімке просідання екватора Вчені розкрили механізм деформації нашої планети (фото: Pexels)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Земля почала змінювати свою форму: полярні регіони підіймаються вдвічі швидше, ніж 20 років тому, а екваторіальні - просідають.

Про це інформує РБК-Україна, спираючись на дослідження, опубліковане у науковому віснику Journal of Geophysical Research: Solid Earth.

Як і чому змінюється форма нашої планети?

Вчені пояснили: через обертання навколо своєї осі Земля трохи сплющена біля полюсів і розширена на екваторі.

Проте під впливом танення масивних льодовиків у Гренландії та Антарктиді величезне навантаження зникає з земної кори, дозволяючи їй поступово підійматися.

Використовуючи дані глобальної мережі супутникової навігації (GNSS) за період з 1997 по 2015 рік, дослідники з'ясували:

  • у період з 1997 по 2000 рік полюси Землі підіймалися зі швидкістю близько 0,5 міліметра на рік;
  • до 2015 року цей показник зріс до 1 міліметра на рік;
  • одночасно з цим тверда поверхня в районі екватора почала поступово опускатися (субсиденція);
  • в результаті твердий каркас планети стає дещо менш сплющеним.
Читайте більше: Хакери могли керувати космічними апаратами NASA через критичну вразливість

Парадокс гравітації та перерозподіл води

Найцікавішим відкриттям стало те, що гравітаційна форма Землі (геоїд) веде себе навпаки - вона стає більш сплющеною.

Вчені пояснюють цей парадокс тим, що тала вода з полюсів стікає до океанів і перерозподіляється ближче до нижніх широт.

Твердий ґрунт підіймається там, де зник лід, але маса талої води створює додатковий тиск на дно океанів у нижніх широтах, змушуючи екваторіальну зону просідати.

Результати дослідження доводять, що для розуміння глобальних процесів на планеті недостатньо дивитися лише на гравітацію чи лише на рух поверхні - обидва явища тісно пов'язані між собою.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Науковці Планети
Новини
Зеленський: В Україні успішно випробували два перехоплювачі реактивних "Шахедів"
Зеленський: В Україні успішно випробували два перехоплювачі реактивних "Шахедів"
Аналітика
Розхитувати ситуацію перед зимою – невдячна справа: інтерв’ю з Ігорем Тереховим
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Розхитувати ситуацію перед зимою – невдячна справа: інтерв’ю з Ігорем Тереховим