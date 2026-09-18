Земля деформується: супутники зафіксували стрімке просідання екватора

Земля почала змінювати свою форму: полярні регіони підіймаються вдвічі швидше, ніж 20 років тому, а екваторіальні - просідають.

Про це інформує РБК-Україна , спираючись на дослідження, опубліковане у науковому віснику Journal of Geophysical Research: Solid Earth .

Як і чому змінюється форма нашої планети?

Вчені пояснили: через обертання навколо своєї осі Земля трохи сплющена біля полюсів і розширена на екваторі.

Проте під впливом танення масивних льодовиків у Гренландії та Антарктиді величезне навантаження зникає з земної кори, дозволяючи їй поступово підійматися.

Використовуючи дані глобальної мережі супутникової навігації (GNSS) за період з 1997 по 2015 рік, дослідники з'ясували:

у період з 1997 по 2000 рік полюси Землі підіймалися зі швидкістю близько 0,5 міліметра на рік;

до 2015 року цей показник зріс до 1 міліметра на рік;

одночасно з цим тверда поверхня в районі екватора почала поступово опускатися (субсиденція);

в результаті твердий каркас планети стає дещо менш сплющеним.

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Парадокс гравітації та перерозподіл води

Найцікавішим відкриттям стало те, що гравітаційна форма Землі (геоїд) веде себе навпаки - вона стає більш сплющеною.

Вчені пояснюють цей парадокс тим, що тала вода з полюсів стікає до океанів і перерозподіляється ближче до нижніх широт.

Твердий ґрунт підіймається там, де зник лід, але маса талої води створює додатковий тиск на дно океанів у нижніх широтах, змушуючи екваторіальну зону просідати.

Результати дослідження доводять, що для розуміння глобальних процесів на планеті недостатньо дивитися лише на гравітацію чи лише на рух поверхні - обидва явища тісно пов'язані між собою.