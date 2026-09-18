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Земля деформируется: спутники зафиксировали стремительное проседание экватора

22:36 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Ольга Завада
Земля деформируется: спутники зафиксировали стремительное проседание экватора Ученые раскрыли механизм деформации нашей планеты (фото: Pexels)
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Земля начала менять свою форму: полярные регионы поднимаются вдвое быстрее, чем 20 лет назад, а экваториальные - проседают.

Об этом информирует РБК-Украина, опираясь на исследование, опубликованное в научном вестнике Journal of Geophysical Research: Solid Earth.

Как и почему меняется форма нашей планеты?

Ученые объяснили: из-за вращения вокруг своей оси Земля немного сплющена у полюсов и расширена на экваторе.

Однако под влиянием таяния массивных ледников в Гренландии и Антарктиде огромная нагрузка исчезает из земной коры, позволяя постепенно подниматься.

Используя данные глобальной сети спутниковой навигации (GNSS) за период с 1997 по 2015 год, исследователи выяснили:

  • в период с 1997 по 2000 год полюса Земли поднимались со скоростью около 0,5 миллиметра в год;
  • к 2015 году этот показатель вырос до 1 миллиметра в год;
  • одновременно с этим жесткая поверхность в районе экватора начала постепенно опускаться (субсиденция);
  • в результате жесткий каркас планеты становится несколько менее сплющенным.
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Парадокс гравитации и перераспределение воды

Самым интересным открытием стало то, что гравитационная форма Земли (геоид) ведет себя наоборот - она становится более сплющенной .

Ученые объясняют этот парадокс тем, что талая вода с полюсов стекает к океанам и перераспределяется ближе к нижним широтам.

Твердый грунт поднимается там, где исчез лед, но масса талой воды создает дополнительное давление на дно океанов в нижних широтах, вынуждая экваториальную зону проседать.

Результаты исследования доказывают, что для понимания глобальных процессов на планете недостаточно смотреть только на гравитацию или движение поверхности - оба явления тесно связаны между собой.

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