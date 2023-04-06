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На землі, у повітрі й на воді. У розвідці пообіцяли росіянам "багато чого цікавого"

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Україна, Четвер 06 квітня 2023 21:50
На землі, у повітрі й на воді. У розвідці пообіцяли росіянам "багато чого цікавого" Фото: у розвідці пообіцяли росіянам "багато чого цікавого" (militarist.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Українські розвідники готують "багато чого цікавого" для російської армії на землі, у повітрі й на воді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

У розвідці зазначили, що за останній рік бійці "дуже полюбили проводити операції з використанням літальних апаратів".

"Тому окупантам приготуватися: ми вас знищували, знищуємо і будемо знищувати! В режимі нон-стоп! Вдень і вночі! На землі, у повітрі й на воді! Немає ще такого місця на Землі, де ви б могли сховатись, й ми б не дістали всіх, хто завдав такого горя нашій Батьківщині!", - йдеться в повідомленні ГУР.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Головному управлінні розвідки України закликали мешканців тимчасово окупованого Криму до співпраці з Силами оборони України.

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