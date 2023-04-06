На землі, у повітрі й на воді. У розвідці пообіцяли росіянам "багато чого цікавого"

Українські розвідники готують "багато чого цікавого" для російської армії на землі, у повітрі й на воді.

У розвідці зазначили, що за останній рік бійці "дуже полюбили проводити операції з використанням літальних апаратів".

"Тому окупантам приготуватися: ми вас знищували, знищуємо і будемо знищувати! В режимі нон-стоп! Вдень і вночі! На землі, у повітрі й на воді! Немає ще такого місця на Землі, де ви б могли сховатись, й ми б не дістали всіх, хто завдав такого горя нашій Батьківщині!", - йдеться в повідомленні ГУР.