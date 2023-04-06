На земле, в воздухе и на воде. В разведке пообещали россиянам "много чего интересного"

Украинские разведчики готовят "много чего интересного" для российской армии на земле, в воздухе и на воде.

В разведке отметили, что за последний год бойцы "очень полюбили проводить операции с использованием летательных аппаратов".

"Поэтому оккупантам приготовиться: мы вас уничтожали, уничтожаем и будем уничтожать! В режиме нон-стоп! Днем и ночью! На земле, в воздухе и на воде! Нет еще такого места на Земле, где вы могли бы спрятаться, и мы бы не достали всех, кто нанес такое горе нашей Родине!", - говорится в сообщении ГУР.