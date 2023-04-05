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Українська розвідка просить жителів Криму передавати дані про росіян: що цікавить

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Україна, Середа 05 квітня 2023 18:31
Українська розвідка просить жителів Криму передавати дані про росіян: що цікавить Фото: мешканців Криму закликали до співпраці (militarist.ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 5 квітня, мешканців тимчасово окупованого Криму закликали до співпраці з Силами оборони України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки України.

"Жителі Криму, дякуємо вам за якісну співпрацю та приближення поразки окупантів", - сказали в ГУР.

Та наголосили, що рішучість військово-політичного керівництва України, українського суспільства, Сил оборони України та підтримка кримських жителів в питанні повернення усіх тимчасово окупованих російськими загарбниками українських земель наближають нашу перемогу.

Особливо важливою для розвідки є інформація про розташування окупаційних сил та засобів, а саме:

  • пунктів дислокації, адреси проживання особового та керівного складу окупаційних військ;
  • складів зберігання снарядів та паливно-мастильних матеріалів;
  • точок розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;
  • місць розміщення засобів радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби (характерна ознака: антени та локатори);
  • штабів та пунктів управління окупаційними військами;
  • місць зберігання та точок чергування засобів протиповітряної оборони.

Контакти для передачі інформації

Передати важливі дані можна за телефоном (096) 94 55 341, або за допомогою Telegram-чату чи Telegram-боту.

Нагадаємо, нині окупанти в Криму активно займаються підготовкою оборонних укріплень. На узбережжі від Євпаторії до села Заозерного російські війська вже вирили майже 8 кілометрів окопів.

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