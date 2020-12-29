От землетрясения в Хорватии пострадали десятки человек, погиб 12-летний ребенок

В результате сегодняшнего мощного землетрясения в хорватском городе Петриня погиб 12-летний ребенок. Десятки людей в результате подземных толчков получили травмы.

Об этом сообщают телеканал N1 портал Total Croatia News.

По последним данным, в городе Петриня, вблизи которого находился эпицентр землетрясения, пострадали по меньшей мере 20 человек. Двое пострадавших получили серьезные травмы, остальные - легкие.

Это только те, которого доставили в больницу города Сисак. Пострадавших также направляют в больницы Загреба.

Информацию о гибели 12-летней девочки подтвердил мэр города Даринко Думбович.

Напомним, сегодня Хорватию всколыхнуло мощное землетрясение. Больше всего от подземных толчков пострадал город Петриня, но разрушения произошли и в Загребе.

Добавим, посольство Украины дало рекомендации украинским гражданам, которые находятся в Хорватии. Украинцам рекомендуют оставить здания и избегать деревьев в случае новых подземных толчков.