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Від землетрусу в Хорватії постраждали десятки людей, загинула 12-річна дитина

Автор: Дмитро Левицький

В результаті сьогоднішнього потужного землетрусу в хорватському місті Петриня загинула 12-річна дитина. Десятки людей в результаті підземних поштовхів травмувалися.

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Про це повідомляють телеканал N1 та портал Total Croatia News.

За останніми даними, у місті Петриня, поблизу якого залягав епіцентр землетрусу, постраждали щонайменше 20 людей. Двоє постраждалих отримали серйозні травми, решта - легкі.

Це тільки ті, якого доставили в лікарню міста Сісак. Постраждалих також направляють до лікарень Загреба.

Інформацію про загибель 12-річної дівчинки підтвердив мер міста Дарінко Думбович.

Нагадаємо, сьогодні Хорватію сколихнув потужний землетрус. Найбільше від підземних поштовхів постраждало місто Петриня, але руйнування сталися й у Загребі.

Додамо, посольство України дало рекомендації українським громадянам, які перебувають в Хорватії. Українцям рекомендують залишити будівлі та уникати дерев у разі нових підземних поштовхів.

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Новини України землетрусХорватиязагибель