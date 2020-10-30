Землетрясение в Турции: число жертв и пострадавших возросло

Количество жертв и пострадавших в результате мощного землетрясения в Турции продолжает расти. Жертвами землетрясения в турецком Измире стали уже 12 человек.

Об этом сообщает агентство "Анадолу".

По данным турецкого Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате мощного землетрясения пострадали по меньшей мере 419 человек.

На завалах почти 20 домов продолжаются спасательно-поисковые работы.

Напомним, сегодня днем в турецком Измире произошло землетрясение, которое повлекло серьезные разрушения в городе. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 балла залегал у побережья в Эгейском море. После основного землетрясения произошли несколько афтершоков.

Как писало РБК-Украина, подземные толчки также достигли территории Греции. Землетрясение ощущали жители Крита и Афин. Эпицентр, по данным греческих властей, находился в районе острова Самос.

Кроме того, в Греции в результате подземных толчков погибли двое детей. На греческом острове Самос обвалилась стена дома.