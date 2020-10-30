Землетрус у Туреччині: кількість жертв та постраждалих зросла

Кількість жертв та постраждалих в результаті потужного землетрусу в Туреччині продовжує рости. Жертвами землетрусу в турецькому Ізмірі стали вже 12 людей.

Про це повідомляє агентство "Анадолу".

За даними турецького Управління з питань надзвичайних ситуацій, в результаті потужного землетрусу постраждали щонайменше 419 осіб.

На завалах майже 20 будинків продовжуються рятувально-пошукові роботи.

Нагадаємо, сьогодні вдень у турецькому Ізмірі стався потужний землетрус, який спричинив серйозні руйнування в місті. Епіцентр землетрусу магнітудою 6,6 бала залягав біля узбережжя в Егейському морі. Після основного землетрусу сталися декілька афтершоків.

Як писало РБК-Україна, підземні поштовхи також досягли території Греції. Землетрус відчували мешканці Криту та Афін. Епіцентр, за даними грецької влади, знаходився в районі острова Самос.

Крім того, у Греції внаслідок підземних поштовхів загинули двоє дітей. На грецькому острові Самос обвалилася стіна будинку.