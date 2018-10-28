Землетрясение в Румынии: в Одесской области зафиксировали колебания

Иллюстративное фото (nsf.gov)

Отголоски землетрясения не привели к разрушениям в Одесской области

В ночь на 28 октября в Одесской области зафиксировали незначительные колебания в связи с землетрясением в Румынии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

В украинской ГСЧС сообщили, что в Румынии в районе гор Вранча в 03:38 (по летнему времени) 28 октября на глубине 150 км были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,6. Повторных толчков не зафиксировано.

"По уточненной информации, на территории Украины в Одесской области ощущались незначительные колебания без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр находился на глубине 150 километров в горном регионе Вранча, который подвержен землетрясениям.

В пятницу, 26 октября, у берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. По данным местных властей, в результате подземных толчков разрушения не зафиксированы. Несколько повторных толчков ощущались также в Албании, Македонии, Черногории, Турции, Италии, Болгарии и на Мальте.