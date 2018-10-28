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В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Новости » Происшествия    28.10.2018 - 09:08
Иллюстративное фото (digitalgov.gov)
Иллюстративное фото (digitalgov.gov)

Подземные толчки ощущались местами и в Одесской области

В Румынии в ночь на 28 октября произошло землетрясение магнитудой 5,8, информации о жертвах и пострадавших на данный момент нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS).

Сообщается, что землетрясение магнитудой 5,8 ощущалось в основном в центральной части Румынии. Эпицентр находился на глубине 150 километров в восточном регионе Вранча, который подвержен землетрясениям.  

 

Толчки ощущались даже в Бухаресте (в 150 километрах от эпицентра), а также в некоторых районах Украины, Молдовы и Болгарии. В частности, жители Одесской области в социальной сети Facebook отмечают, что около 3:40 еще по летнему времени ощущали подземные толчки.

Напомним, ранее сообщалось, что у берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. По данным местных властей, в результате подземных толчков разрушения не зафиксированы.

Отметим, до этого стало известно, что Украина предоставит гуманитарную помощь Индонезии после катастрофического землетрясения, в результате которого погибли более 2 тысяч человек. По последним оценкам, землетрясение и цунами на острове Сулавеси нанесли ущерб на сумму не менее 911 млн долларов.

 

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