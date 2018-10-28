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Землетрус у Румунії: в Одеській області зафіксували коливання

Новини » Надзвичайні події    28.10.2018 - 10:17
Ілюстративне фото (nsf.gov)
Ілюстративне фото (nsf.gov)

Відлуння землетрусу не призвели до руйнувань в Одеській області

У ніч на 28 жовтня в Одеській області зафіксували незначні коливання у зв'язку із землетрусом в Румунії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

В українській ДСНС повідомили, що в Румунії в районі гір Вранча о 03:38 (за літнім часом) 28 жовтня на глибині 150 км були зареєстровані підземні поштовхи магнітудою 5,6. Повторних поштовхів не зафіксовано.

"За уточненою інформацією, на території України в Одеській області відчувалися незначні коливання без негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Румунії стався землетрус магнітудою 5,8. Епіцентр знаходився на глибині 150 кілометрів в гірському регіоні Вранча, який підвержений землетрусам.

У п'ятницю, 26 жовтня, біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 7 балів. За даними місцевої влади, в результаті підземних поштовхів руйнування не зафіксовані. Кілька повторних поштовхів відчувалися також в Албанії, Македонії, Чорногорії, Туреччині, Італії, Болгарії та на Мальті.

 

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