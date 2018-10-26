У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 7 баллов

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В результате землетрясения возникло цунами высотой около 20 см

В Ионическом море у берегов Греции в ночь с четверга на пятницу было зафиксировано землетрясение магнитудой 7 баллов. Об этом сообщили в Геологическом агентстве США , передает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 35 километрах от греческого острова Закинтос.

По данным местных властей, в результате подземных толчков разрушения не зафиксированы, однако на острове отключили электричество.

В результате землетрясение возникло цунами высотой около 20 см.

В то же время специалисты отмечают, что серьезной опасности оно не представляет, однако посоветовали жителям близлежащих регионов не подходить близко к морю.

После землетрясения последовали несколько повторных толчков, которые ощущались не только в Греции, но также в Албании, Македонии, Черногории, Турции, Италии, Болгарии, на Мальте.

Напомним, землетрясение и цунами на индонезийском острове Сулавеси, которые произошли в конце сентября, нанесли ущерб на сумму не менее 911 млн долларов.