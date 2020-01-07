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Землетрясение в Пуэрто-Рико: ущерб экономике превысит 100 млн долларов

Новости » Происшествия     07.01.2020 - 21:02
Землетрясение в Пуэрто-Рико: ущерб экономике превысит 100 млн долларов
Иллюстративное фото (digitalgov.gov)

Землетрясение стало наиболее убыточным землетрясением на островах в течение более века

Землетрясение магнитудой 6,4 балла у побережья Пуэрто-Рико стало самым мощным в течение века и привело к значительным экономическим потерям. Об этом сообщает CNN.

По оценкам геологической службы США, более 400 тысяч людей сегодня ощутили на себе подземные толчки.

"Сегодняшнее землетрясение магнитудой 6,4, произошедшее у южного побережья Пуэрто-Рико – стало, пожалуй, наиболее убыточным землетрясением на островах в течение более века", - указано в сообщении.

Отмечается, что потенциальные экономические потери в результате сегодняшнего землетрясения превысят 100 миллионов долларов.

Напомним, в Пуэрто-Рико 6 и 7 января произошло два мощных землетрясения магнитудой 5,8 балла и 6,4 балла. Сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,8 балла разрушило дома и вызвало оползни. Кроме того, оно разрушило популярное туристическое скальное образование - каменную арку, известную как Пунта Вентана.

Как писало РБК-Украина, сейсмологи зарегистрировали у берегов Индонезии землетрясение магнитудой 6,2. Очаг залегал на глубине 30 км.

Добавим также, Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал в Туркменистане землетрясение магнитудой в 4,9 балла. Сейсмологи отмечали, что эпицентр подземных толчков залегал на глубине 49 километров.

В Пуэрто-Рико произошло два мощных землетрясения за 2 дня В Индонезии произошло мощное землетрясение
Новости Украины землетрясениеПуэрто-Рико
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