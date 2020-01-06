В Туркменистане произошло землетрясение магнитудой почти 5 баллов

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Землетрясение произошло в 270 километрах от Баку

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал в Туркменистане землетрясение магнитудой в 4,9 балла. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные центра.

Сейсмологи отмечают, что эпицентр подземных толчков залегал на глубине 49 километров.

Он находился в 38 километрах от Тюркменбаши, с населением в 68 тыс. жителей, и за 268 километров от Баку, который находится в Азербайджане, с населением в 1,1 млн жителей.

Сейчас данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступали.

Напомним, в конце декабря число жертв тайфуна "Урсула" на Филиппинах возросло до 47 человек. Кроме того, 140 человек получили различные травмы. Власть допускает, что число погибших возрастет, поскольку 9 человек пропали без вести.

Как писало РБК-Украина ранее, 24 декабря в Канаде произошло сразу пять землетрясений в провинции Британская Колумбия силой от 4,8 до 6.0.

Добавим также, пять человек получили ранения состоянию на 18 декабря 2019 года после землетрясения силой в 5,2 балла. В частности, землетрясение на глубине 14 км произошло в уезде Цзичжун в городе Нэйцзян, провинция Сычуань на юго-западе Китая, в 8:14 утра. Команды медицинского персонала и пожарных были направлены для проведения спасательных работ. Все пострадавшие были отправлены в больницу.