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В Пуэрто-Рико произошло два мощных землетрясения за 2 дня

Новости » Происшествия     07.01.2020 - 18:43
В Пуэрто-Рико произошло два мощных землетрясения за 2 дня
Иллюстративное фото (digitalgov.gov)

Землетрясения произошли 6 и 7 января

В Пуэрто-Рико 6 и 7 января произошло два мощных землетрясения магнитудой 5,8 балла и 6,4 балла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Геологическую службу США.

Агентство Аssociated Press указывает, что землетрясение магнитудой 5,8 балла разрушило дома и вызвало оползни. Кроме того, оно разрушило популярное туристическое скальное образование - каменную арку, известную как Пунта Вентана.

Также отмечается, что сообщений о жертвах нет.

Вместе с тем был нанесен значительный ущерб в городе Гуаника. Например, один из домов рухнул на припаркованные автомобили. Всего пять домов обвалились, но лишь один из них был заселен.

Кроме того, почти 30 домов сильно повреждены, а потому и они могут разрушиться. В некоторых районах Пуэрто-Рико после землетрясения отключили электроэнергию.

Напомним, сейсмологи зарегистрировали у берегов Индонезии землетрясение магнитудой 6,2. Очаг залегал на глубине 30 км.

Как писало РБК-Украина, Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал в Туркменистане землетрясение магнитудой в 4,9 балла. Сейсмологи отмечали, что эпицентр подземных толчков залегал на глубине 49 километров.

Добавим также, 24 декабря 2019 года в Канаде произошло сразу пять землетрясений в провинции Британская Колумбия силой от 4,8 до 6 баллов.

В Индонезии произошло мощное землетрясение В Туркменистане произошло землетрясение магнитудой почти 5 баллов
Новости Украины землетрясениеПуэрто-Рико
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