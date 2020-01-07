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Землетрус в Пуерто-Ріко: збиток економіці перевищить 100 млн доларів

Новини » Надзвичайні події     07.01.2020 - 21:02
Землетрус в Пуерто-Ріко: збиток економіці перевищить 100 млн доларів
Ілюстративне фото (digitalgov.gov)

Землетрус став найбільш збитковим землетрусом на островах протягом понад століття

Землетрус магнітудою 6,4 бала біля узбережжя Пуерто-Ріко став найпотужнішим протягом сторіччя і призвело до значних економічних втрат. Про це повідомляє CNN.

За оцінками геологічної служби США, понад 400 тисяч людей сьогодні відчули на собі підземні поштовхи.

"Сьогоднішнє землетрус магнітудою 6,4, що стався біля південного узбережжя Пуерто-Ріко - стало, мабуть, найбільш збитковим землетрусом на островах протягом понад століття", - зазначено в повідомленні.

Відзначається, що потенційні економічні втрати в результаті сьогоднішнього землетрусу перевищать 100 мільйонів доларів.

Нагадаємо, в Пуерто-Ріко 6 і 7 січня сталися два потужні землетруси магнітудою 5,8 бала і 6,4 бала. Повідомлялося, що землетрус магнітудою 5,8 бала зруйнував будинки і викликав зсуви. Крім того, він зруйнував популярне туристичне скельне утворення - кам'яну арку, відому як Пунта Вентана.

Як писало РБК-Україна, сейсмологи зареєстрували біля берегів Індонезії землетрус магнітудою 6,2. Осередок залягав на глибині 30 км.

Додамо також, Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр зафіксував у Туркменістані землетрус магнітудою в 4,9 бала. Сейсмологи відзначали, що епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 49 кілометрів.

У Пуерто-Ріко сталися два потужні землетруси за 2 дні В Індонезії стався потужний землетрус
Новини України землетрусПуэрто-Рико
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