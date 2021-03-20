Землетрясение в Японии: остановлено движение поездов, эвакуируют тысячи людей

Власти попросили эвакуироваться почти 7 тысяч человек после землетрясения на северо-востоке Японии.

Предупреждение об угрозе цунами после землетрясения на северо-востоке Японии снято.

Как сообщает, землетрясение не вызвало внештатных ситуаций на АЭС. В частности, подземные толчки не повлияли на ситуацию на аварийной станции "Фукусима-1".

Также никаких изменений не зафиксировано на станции "Онагава" в префектуре Мияги и "Токай-2" в Ибараки. Все реакторы на этих АЭС в настоящее время остановлены.