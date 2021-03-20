Землетрус в Японії: зупинено рух поїздів, евакуюють тисячі людей

Влада попросила евакуюватися майже 7 тисяч осіб після землетрусу на північному сході Японії.

Попередження про загрозу цунамі після землетрусу на північному сході Японії знято.

Як повідомляє видання, землетрус не викликав позаштатних ситуацій на АЕС. Зокрема, підземні поштовхи не вплинули на ситуацію на аварійній станції "Фукусіма-1".

Також ніяких змін не зафіксовано на станції "Онагава" в префектурі Міягі і "Токай-2" в Ібаракі. Всі реактори на цих АЕС в даний час зупинені.