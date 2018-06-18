Авиация Израиля атаковала военные объекты ХАМАС в секторе Газа

Израиль нанес удары по девяти военным объектам ХАМАС

Авиация Израиля нанесла удар по девяти военным объектам исламистской группировки ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Армию обороны Израиля.

"Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по девяти военным целям, размещенным на двух военных базах, и по оружейному цеху террористической группировки ХАМАС на севере сектора Газа", - говорится в сообщении израильской армии.

Также сообщается, что удары были предприняты в ответ на запуск боевиками ХАМАС в сторону израильской территории воздушных змеев и воздушных шаров с горючими веществами и небольшими взрывными устройствами для поджога засушливых земель и лесов.

"Эти террористические акты несут угрозу жителям Израиля на юге страны и наносят ущерб израильской территории", - добавили военные.

О жертвах и пострадавших в результате авиаударов не сообщается.

Напомним, ранее Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую Израиль за действия в секторе Газа.