Землетрус у Японії: кількість постраждалих зросла до 358 осіб

Раніше повідомлялося, що поранення отримали 217 осіб

Число постраждалих у результаті землетрусу магнітудою 6,1 в Японії зросло до 358 осіб. Про це повідомляє телеканал NHK, посилаючись на дані поліції.

Відзначимо, що за даними метеорологічного управління у найближчий день можливий ще один поштовх.

Зараз понад тисячу осіб перебувають в евакуаційних центрах.

Відзначимо, раніше повідомлялося, що поранення отримали 217 осіб.

Нагадаємо, в Японії у результаті потужного землетрусу магнітудою 6,1, що стався в префектурі Осака, загинули три людини. Повідомлялося, що однією із загиблих виявилася 9-річна дівчинка, яку придавило стіною біля шкільного басейну. Крім того, землетрус забрав життя ще двох людей похилого віку.

Видання Japan Times називає землетрус "одним з найпотужніших за останнє десятиліття".

Раніше повідомлялося, що в результаті землетрусу перервана подача електроенергії приблизно в 170 тисяч квартир та індивідуальних будинків. Об'єкти атомної енергетики не постраждали, радіаційний фон атомних станцій залишається у нормі.