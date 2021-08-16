UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Землетрясение в Гаити забрало жизни: число жертв перевалило за тысячу

Автор: Наталья Скороход

Землетрясение в Гаити привело к большим разрушениям, в результате которых погибли люди. По последним данным, оно забрало жизни более 1200 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Землетрясение магнитудой

Премьер-министр Ариэль Генри, попытался успокоить население страны.

"Мы должны проявить большую солидарность с чрезвычайной ситуацией", - сказал он в своем обращении.

Кроме того сообщается, что землетрясение - это не единственной потрясение, которое ожидает Гаити. К стране приближается тропический шторм, который может принести

Напомним, что Гаити потрясло сильное землетрясение, которые разрушило здание. Толчки чувствовались по всей стране.

Ранее сообщалось, что землетрясение в Гаити забрало жизни более 700 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Землетрясение