В результате землетрясения в Гаити погибли 724 человека, число жертв может возрасти
В Гаити, в результате землетрясения магнитудой 7,2, погибли 724 человека. Число жертв может возрасти.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Independent.
Во время подсчетов оказалось, что в результате трагедии более 1800 человек получили ранения. Сейчас известно о 724 погибших.
High casualties are estimated— PAHO/WHO Emergencies-OPS/OMS Emergencias (@PAHOemergencies) August 14, 2021
after a 7.2-magnitude earthquake strikes near Haiti.
Hotel Les Cayes
José Flecher#Haiti #HaitiEarthquake pic.twitter.com/eeZZgkvQNx
Размеры материального ущерба Гаити продолжают оцениваться.
Премьер-министр Гаити Ариэль Генри объявил чрезвычайное положение на территории страны, которое продлится по меньшей мере более месяца.
On estime un grand nombre de personnes touchées, de décès et de dégâts suite au séisme de 7,2 qui s'est produit ce matin en Haïti.#Haïti #HaitiEarthquake— PAHO/WHO Emergencies-OPS/OMS Emergencias (@PAHOemergencies) August 14, 2021
Jose Flécher pic.twitter.com/X7UUXz8VVi
Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что утром 14 августа в Гаити произошло землетрясение. Толчки ощущались на территории всей страны.