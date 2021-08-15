В результате землетрясения в Гаити погибли 724 человека, число жертв может возрасти

В Гаити, в результате землетрясения магнитудой 7,2, погибли 724 человека. Число жертв может возрасти.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Independent .

Во время подсчетов оказалось, что в результате трагедии более 1800 человек получили ранения. Сейчас известно о 724 погибших.

High casualties are estimated

after a 7.2-magnitude earthquake strikes near Haiti.



Hotel Les Cayes

José Flecher#Haiti #HaitiEarthquake pic.twitter.com/eeZZgkvQNx — PAHO/WHO Emergencies-OPS/OMS Emergencias (@PAHOemergencies) August 14, 2021

Размеры материального ущерба Гаити продолжают оцениваться.

Премьер-министр Гаити Ариэль Генри объявил чрезвычайное положение на территории страны, которое продлится по меньшей мере более месяца.