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Число жертв землетрясения в Гаити возросло в 10 раз

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Порт-о-Пренс, Суббота 14 августа 2021 23:12
Число жертв землетрясения в Гаити возросло в 10 раз Фото: в Гаити выросло число жертв землетрясения (twitter.com/jasetaro)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Число жертв произошедшего в Гаити землетрясения возросло до 227. Пропавшими без вести числятся сотни человек. Их поиски ведутся под руинами разрушенных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление гражданской защиты Гаити.

"Число жертв землетрясения увеличилось и составило 227 погибших. Зафиксированы сотни раненых и пропавших без вести в департаменте Юг", - говорится в заявлении управления.

В ведомстве отметили, что первые операции, проведенные как профессиональными спасателям, так и рядовыми гражданами, позволили вытащить многих людей из-под завалов.

"Больницы продолжают принимать раненых", - добавили в управлении.

Напомним, мощное землетрясение в Гаити произошло утром 14 августа. Толчки достигали магнитуды 7,2 и ощущались по всей стране.

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