Не землетрусом єдиним: на російській Камчатці "прокинувся" вулкан Ключевська сопка

Що відомо про Ключевську сопку

Ключевська сопка - так званий "стратовулкан" на східному узбережжі півострова Камчатки, Камчатського краю РФ. Сопку назвали стратовулканом, оскільки її вершина розташована у 4754 метрах над рівнем моря - що робить її найвищим вулканом Євразії.

Також Ключевська сопка вважається одним з найбільш активних вулканів світу. Виверження цього вулкана спостерігаються приблизно з кінця XVII століття.

Останній раз вулкан вивергався у листопаді 2023 року. Тоді попіл піднявся на висоту в 13 кілометрів, що вплинуло переважним чином на авіасполучення, причому не тільки в Росії, але в США та Канаді.

Камчатська карма: що відомо про землетрус

Нагадаємо, що в ніч на 30 липня за київським часом у Росії біля берегів Камчатки, що на Далекому Сході, стався сильний землетрус. Його охрестили найпотужнішим в регіоні за останні понад 70 років, адже магнітуда склала майже 9 балів.

США та Японія оголосили про загрозу цунамі після землетрусу. Через стихію було частково затоплено Курильські острови, удару чотириметрової хвилі води піддався Сахалін та східне узбережжя Росії.

В Росії вже назвали цей землетрус найпотужнішим з 1952 року, коли загинуло понад дві тисячі людей в регіоні. Що чекати від землетрусу, РБК-Україна зібрало у своєму матеріалі. Також ми розповідали, де знаходиться Камчатка, на якій сталася ця своєрідна "карма" росіянам.