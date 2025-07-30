Де знаходиться Камчатка, яку струснув потужний землетрус (карти)

На території півострова розташована частина суб'єкта Російської Федерації Камчатський край.

Площа Камчатки становить 270 тисяч квадратних кілометрів, а довжина - 1200 км. Найбільше місто - Петропавловськ-Камчатський. Населення півострова складає близько 300 тисяч осіб.

Камчатка з'єднується із материком вузьким (до 93 км) перешийком - Парапольським долом. Найбільша ширина (до 440 км) - на широті Кроноцького мису.

Рельєф на півострові гористий, на заході багниста низовина. Камчатка вкритта лісами, на півночі поширена тундра.

Мапа: Камчатка виглядає як довгий вигнутий півострів, що "звисає" на південний схід Росії, майже "дивлячись" у бік Аляски (google.com/maps)

Найбільша річка Камчатка (758 км) судноплавна в нижній частині свого річища. Уздовж центральної частини півострова пролягають два паралельних хребти - Серединний та Східний, між ними лежить Центральнокамчатська низовина, якою й протікає р. Камчатка. Найпівденніша точка півострова - мис Лопатка.

Загалом на Камчатці нараховується понад 160 вулканів, із яких близько 30 вважаються діючими. Найвищим вважається Ключевська Сопка (4750 м).

Півострів відноситься до сейсмічно активних зон Росії, оскільки він розташований на стику літосферних плит і входить до так званого Тихоокеанського вогняного кільця.

Тож на Камчатці часто відбуваються землетруси магнітудою понад 7 балів.

Втім, сьогодні півострів струснув найпотужніший землетрус за останні понад 70 років в регіоні. Його магнітуда склала майже 9 балів. А хвилі під час цунамі після підземних поштовхів сягнули 3-4 метрів.

Через що на Камчатці затоплені деякі заводи та порти, є пошкоджені будівлі. Було евакуйовано щонайменше 300 осіб, влада ввела надзвичайний стан. Росіяни стверджують, що жертв внаслідок стихії немає, але є постраждалі - люди вибігали з будівель та вистрибували з вікон. Сейсмологи попереджають, що афтершоки до 7,5 бала можуть тривати ще кілька тижнів.

Додамо, що потужний землетрус на Далекому Сході Росії спричинив попередження про небезпеку й в інших країнах світу. В Японії та на Гаваях (США) хвилі цунамі вже торкнулися узбережжя. Зокрема японські медіа поширили кадри, як потужні хвилі викинули на берег китів.